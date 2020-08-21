أخبار مصر | غازتك: لدينا 74 مركزا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

قال الإعلامي محمد موسى إن المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، أكد أن الشركة لديها خطة تم إعدادها للتعامل مع منظومة تحويل السيارات بالغاز الطبيعي بشكل احترافي من حيث التوسع والانتشار بالمحافظات.

من جانبه قال المهندس عبد الفتاح فرحات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن وزير البترول المهندس طارق الملا يتابع المشروع بشكل شخصي، ويعقد العديد من الاجتماعات لمتابعة الأنشطة، ويقوم بالزيارات للمواقع ليتأكد من العمل بكفاءة في المحطات.

وتابع عبد الفتاح فرحات "أن مصر لديها ميزة قوية جدا، وهي أنها عندها بنية أساسية قوية جدا في الغاز الطبيعي، وعندنا شبكة قومية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ولدينا 208 محطة تموين سيارات في 23 محافظة، وسيتم التوسع قريبا، كما أنه لدينا 74 مركز لتحويل السيارات حول الجمهورية".

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وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.