أخبار مصر | محمد موسى: محافظ أسيوط "واخد على شغل الشارع طول عمره"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: محافظ أسيوط "واخد على شغل الشارع طول عمره" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الإعلامي محمد موسى، محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، بـ«الرجل النشط»، قائلا إنه «راجل واخد طول عمره على شغل الشارع وموجود بين الناس من وهو ضابط في مباحث القاهرة».

وأضاف محمد موسى خلال تقديمه برنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم، إن محافظ أسيوط قام بتوزيع 26 مشروع ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية.

وتابع «موسى» أن المحافظ قام بتوزيع عدد من الأجهزة مثل «ديب فريزر، ثلاجة، وماكينات خياطة وسرفلة، وبوتاجاز، وخلاط، ومضرب بيض، ومكواه بخار»، فضلًا عن بضاعة ومجمدات وأقمشة ومستلزمات خياطة وترابيزة قص ودولاب لكل منهن.

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وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.