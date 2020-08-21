أخبار مصر | شاهد.. طفل يعاني من مرض جلدي نادر وأسرته تستغيث لعلاجه

عرض الإعلامي محمد موسى حالة إنسانية لطفل يدعى "عبدالله" يعاني من مرض جلدى نادر منذ 6 سنوات ويحتاج لمصاريف علاجية مكلفة.



وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن محمد فكري والد الطفل عبدالله لا يستطيع تحمل نفقات علاج نجله التي ساءت حالته، مما دفعه للتوجه للقاهرة من أجل عرضة على طبيب جلدي ولكن تكلفة العلاج لا يقدر عليها.

وناشد موسى، أهل الخير والدكتور حازم الفيل مدير مستشفي معهد ناصر تبني حالة عبدالله حتي يستطيع عيش حياته بشكل كريم.

وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

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وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

