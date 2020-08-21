أخبار مصر | محمد موسى يعرض فيديو لمركز طبي بالإسماعيلية تحول إلى بيت للثعابين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد موسى يعرض فيديو لمركز طبي بالإسماعيلية تحول إلى بيت للثعابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو لمركز عمر ابن الخطاب الطبي بحى ثالث محافظة الإسماعيلية، والتابع لجمعية عمر ابن الخطاب المشهرة برقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٠، حيث تحول إلى بيت للثعابين ومأوى الخارجين عن القانون والمدمنين بعد إهماله من المسئولين.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بعد افتتاحه فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تم تشغيله لمدة ٥ سنوات فقط وحتى الآن مغلق حتى نخر السوس اعمدته وأوشك بنيانه على الانهيار، وسط صمت المسؤولين، وتحول إلى بيت للثعابين التى تخرج منه ليلا تتسلل للمجاورات والمساكن المحيطة، في مساحة تقرب من ٢٠٠٠ مترا.

وتابع، تم نزع ملكيته وضمه للمحافظة بدلا من وزارة التضامن التى اهملته إلى الآن، تمهيدا لضمه لوزارة الصحة والاستفادة منه لصالح ابناء محافظة الإسماعيلية وذلك بعد تحرك اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ونائبه المهندس أحمد عصام والعمل على تنظيف المكان وتطهيره وتقليم اشجاره وعودة الروح من جديد لكن بلا عمل كمركز طبى يخدم صحة الإنسان.

وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

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وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.

