أخبار مصر | متحدث التنمية المحلية: نتلقى 3500 طلب يوميا للتصالح في مخالفات البناء (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر متحدث التنمية المحلية: نتلقى 3500 طلب يوميا للتصالح في مخالفات البناء (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن جميع المحافظات تشهد اقبالا كبير من المخالفين في البناء لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لا فتا أن طلبات التصالح لا تقل عن 3500 طلب يوميا، مما يدل على جدية الدولة مع المواطنين.



ولفت خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الوزارة وقعت 3 بروتوكولات لخدمات المحليات الإلكترونية، مشيرا أن بوابة الخدمات المحليات تتيح 48 خدمة بكل أدوات الدفع الإلكتروني لتسهيل على المواطنين.