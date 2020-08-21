أخبار مصر | محمد موسى: طارق فايد انتشل بنك القاهرة من خسائره وأعاد بريقه (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: طارق فايد انتشل بنك القاهرة من خسائره وأعاد بريقه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بنك القاهرة كاد أن يغلق أبوابه لولا الإدراة الرشيدة بقيادة طارق عامر رئيس البنك المركزي التي قامت بتعيين قيادات على مستوى وقدر كبير من الكفاءة مثل منير الزاهد ومحمد كفافي وعلى رأسهم طارق فايد رئيس البنك.
وتابع، طارق فايد انتشل بنك القاهرة من خسائر ضخمة وأعاد البهاء والرونق مرة ثانية إلى أحد البنوك الوطنية المهمة من خلال التنمية والاستراتيجيات الواضحة، وتحديث فروعه من خلال طفرة كبيرة قامت بها الإدارة الرشيدة.
وأتم، لولا البنوك المصرية الوطنية لسقط الاقتصاد في أحداث 25 يناير وخلال أزمة فيروس كورونا.
وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.
وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.
وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".
وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.