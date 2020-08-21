أخبار مصر | محمد موسى: طارق فايد انتشل بنك القاهرة من خسائره وأعاد بريقه (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: طارق فايد انتشل بنك القاهرة من خسائره وأعاد بريقه (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، بنك القاهرة كاد أن يغلق أبوابه لولا الإدراة الرشيدة بقيادة طارق عامر رئيس البنك المركزي التي قامت بتعيين قيادات على مستوى وقدر كبير من الكفاءة مثل منير الزاهد ومحمد كفافي وعلى رأسهم طارق فايد رئيس البنك.

قال الإعلامي محمد موسى إن بنك القاهرة أحد أهم البنوك المصرية الوطنية التي دعمت الاقتصاد أثناء مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مشيدا بدور طارق فايد الكبير والفعال والمؤثر في التصدي لهذا الوباء العالمي.

وتابع، طارق فايد انتشل بنك القاهرة من خسائر ضخمة وأعاد البهاء والرونق مرة ثانية إلى أحد البنوك الوطنية المهمة من خلال التنمية والاستراتيجيات الواضحة، وتحديث فروعه من خلال طفرة كبيرة قامت بها الإدارة الرشيدة.