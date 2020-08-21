أخبار مصر | متحدث التنمية المحلية: استرداد 2.4 مليون متر مربع من أراضي الدولة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر متحدث التنمية المحلية: استرداد 2.4 مليون متر مربع من أراضي الدولة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا عن ضعاف النفوس ممن تعدوا على أملاك الدولة المصرية أو البناء على الأراضي الزراعية.

وتابع، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم إحالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

وأضاف، أنه تم إزالة 8165 مخالفة تعدى على أملاك الدولة ما يعادل 2.4 مليون متر مربع لافتا أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية طالب المحافظين ومدراء مديريات الأمن بضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة.

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وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.