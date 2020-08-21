أخبار مصر | محمد موسى: محافظ أسيوط يبذل مجهودا كبير جدا منذ توليه المسئولية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد موسى: محافظ أسيوط يبذل مجهودا كبير جدا منذ توليه المسئولية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي محمد موسى، إن محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، «راجل متابع جيد جدا، ويبذل مجهود كبير جدا في موقعه منذ توليه المسؤولية وحتى هذه اللحظة».

وأضاف محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن محافظ أسيوط تفقد مشروع حياة كريمة والذي يتضمن قطاعات خدمية مختلفة بـ60 قرية موزعة على مراكز المحافظة من القرى الأكثر احتياجًا، يتم تنفيذها تحت إشراف وزارتي التنمية المحلية والتخطيط.

وتابع «موسى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي مشروع حياة كريمة اهتماما كبيرا، لأنه يتعرض للمواطنين عن قرب، ويقوم بحل مشكلات كبيرة جدا في جميع المحافظات.

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وفي سياق منفصل شن موسى هجومه الحاد على دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية، لافتا أن تميم بن حمد آل ثاني وأسرته يواجهون اتهامات أمام القضاء الأمريكي في 33 دعوى قضائية وقناة الجزيرة وحدها متهمة في 40 قضية ومرتزقتها الذين يطلقون على انفسهم إعلاميين متهمون في 15 قضية.

وكشف فضائح جديدة لنظام قطر وقام بعرض وثائق ومستندات مسربة تدل على أن الأسرة الحاكمة تواجه قضايا متنوعة في المحاكم الأمريكية منها الضغط غير القانوني وانتهاكات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، والتجسس على منظمات والإعلام وتهديد الأمن القومي.

وتابع موسى، أن قائمة الدعاوى لقطر وآل ثاني بتشمل تهم بالفساد السياسي والتهرب الضريبي والقرصنة وانتهاك حقوق النشر والخداع، والابتزاز والغش والاحتيال والسرقات الكبرى والاختلاس وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيواء مافيا جماعة الإخوان الإرهابية والتشهير والسب والقذف والإضرار بالغير والتآمر وشن الحملات".

وأضاف، أن الاتهامات تضم تشويه السمعة وانتهاك الحقوق المدنية وخرق العقود والتمييز في العمل والاعتداء الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي.