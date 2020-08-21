أخبار مصر | رسالة ماجستير عن جهود التضامن في برنامج حماية الأطفال بلا مأوي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة ماجستير عن جهود التضامن في برنامج حماية الأطفال بلا مأوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، رسالة ماجستير جديدة حول جهود وزارة التضامن الاجتماعي في برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "متطلبات التسويق المجتمعي لبرامج العمل مع جماعات الأطفال بلا مأوي" للباحثة سوسن خالد وتحت إشراف صفاء خضير أستاذ خدمة الجماعة – كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ود.نهاد محرم مدرس خدمة الجماعة – كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان.

وتناولت الدراسة رصد وتحليل لمؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوي والتي طورتها الوزارة وعددها 6 مؤسسات وهى مؤسسة دور التربية بالجيزة ومؤسسة فتيات العجوزة ومؤسسة الحرية للبنين ومؤسسة القاصرات، حيث أصبحت بيوت أمنة تقدم الرعاية والحماية للأطفال بلا مأوي.

وقامت الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لرفع قدرات العاملين داخل هذه المؤسسات بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان وذلك لتطبيق سياسة الحماية، كما تم استحداث نظم كاميرات مراقبة داخل هذه المؤسسات لتعزيز نظم التقييم والمتابعة، وجاري عمل برلمان للطفل ومشاركتهم في اتخاذ القرار.

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يشار إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي، تنفذ البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 13 محافظة هي الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم وبتمويل 164 مليون جنيه

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt.