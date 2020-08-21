شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق بسبب كسر في ماسورة بكورنيش أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت أجزاء من طريق كورنيش النيل بأسوان للغرق نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه ١٢ بوصة، المار بالكورنيش أمام نادي أعضاء هيئة التدريس بعد انفجاره بشكل مفاجئ صباح اليوم. انتقلت فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الكسر وبدأت في عملية شفط المياه المتراكمة من خلال إرسال 6 سيارات كسح و2 سيارة مدمج وبدء أعمال الصيانة للخط، حيث تم غلق بعض المحابس بالشارع مما أدى إلى توقف ضخ المياه لمناطق أطلس والحصايا وأرض الجميلي والكورنيش ومناطق شمال المدينة مع استمرار ضخ المياه بالمحطات الكبرى بشكل طبيعي لباقي المناطق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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