شكرا لقرائتكم خبر عن فض سوق الجمعة بالخانكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار فضت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة، اليوم، سوق الجمعة بالمدينة خلف مستشفى غسيل الكلي. وقال طلال ربيع، نائب رئيس المدينة، إنه تم مطاردة الباعة والتنبيه عليهم بعدم البيع داخل السوق مما يسبب بعمل زحام وتكدس للمواطنين داخل السوق لمنع أية تجمعات حفاظاً على سلامة المواطنين وأرواحهم، حيث يتم بذل جهودا كبيرة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتم مناشدة الأهالى البعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة كإجراءات احترازية. فض سوق " الجمعه " للخضار بالخانكه فض سوق " الجمعه " للخضار بالخانكه فض سوق " الجمعه " للخضار بالخانكه فض سوق " الجمعه " للخضار بالخانكه الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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