شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتابع انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فرحة الأطباء باختيار من يمثلهم في انتخابات النقابة العامة لطب الأسنان، والنقابة الفرعية بالشرقية، وذلك بنقابة المهن الطبية بالزقازيق، وتابع وكيل الوزارة إدلاء الأطباء بأصواتهم ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك.

وأكد «مسعود» على أهمية المشاركة في الانتخابات، ومن كونه واجب وطني، وانما يعد أمر بالغ الأهمية في استكمال جميع أركان ومؤسسات الدولة، وما تمثله الحياة النقابية من دور هام في المشاركة في القضايا القومية، والارتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضاً متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين، متمنياً لهم نجاح من يستحق من أعضاء المهنة المخلصين، بما يحقق المصلحة العامة لبلدنا الغالية، وللأطباء، والمواطنين.