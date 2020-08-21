شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مع سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 التي ستبدأ، غدا السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء ٣ سبتمبر المقبل.

ويؤدي الطلاب، امتحان اللغة العربية، غدا السبت، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 23 أغسطس، وهو أيضا موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد.

فيما سيؤدي الطلاب، يوم الاثنين 24 أغسطس، الامتحان في مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» شعبة الرياضيات، مادتي الفيزياء والتاريخ يومي الأربعاء 26 أغسطس، واللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 27 أغسطس، مادتي الكيمياء والجغرافيا يوم 29 أغسطس، مادة الديناميكا يوم 30 أغسطس، ومواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» يوم 31 أغسطس، على أن تختتم الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر بامتحانات الأحياء، الفلسفة والمنطق، الاستاتيكا.

وأكدت وكيلة الوزارة أنه تم الاستعداد لاجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة إلى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، موضحة أنه في حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.