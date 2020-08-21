شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل بالعيادة الخارجية بمستشفى الزهور في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى الزهور ببورسعيد، إحدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن مباشرة واستئناف العمل بقسم العيادة الخارجية بمستشفى الزهور تحت إشراف د. على حزة، مدير العيادات الخارجية، بعد توقف دام لعدة شهور بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح بيان المستشفى أنه «تم تهيئة خيمة الانتظار أمام العيادة معدة بعدد مناسب من الكراسي حتى يتسنى للمريض الحصول على انتظار مناسب ومما يجنب التكدس داخل العيادات وتوفير بيئة مناسبة للمريض والطبيب للحصول على خدمة طبية متكاملة، على أن تكون مواعيد العيادات كالتالى: عيادة الباطنة يوم الأحد، عيادة الجراحة يومى الأحد والأربعاء،عيادة المسالك البولية يومى الاثنين والخميس، عيادة العظام يومى الأربعاء والخميس، على أن يكون الغيار الجراحى على الجروح متوفر طوال أيام الاسبوع».

وأكد بيان المستشفى أن «مباشرة عمل العيادة الخارجية لم يتوقف عمل عيادة الكوڤيد بقيادة د. محمد البرعى، رئيس قسم السلامة والصحة والمهنية ومدير عيادة الكوڤيد، علما بأنه قد تم الفصل بين العيادتين فصل تام لعدم اختلاط مرضى الاشتباه بمرضى العيادات وتجنب العدوى».