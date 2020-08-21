شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. من يقترب يحترق.. انتصار مصرى جديد على الساحة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتصار مصرى جديد شهدته الساحة الليبية بعد إعلان حكومة الوفاق وقف إطلاق النار على كل الجبهات، ودعت فيه إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتى السلاح، يأتى ذلك بعد إنذار واضح أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف القتال، ودعم مصر لمؤسسات ليبيا الوطنية وبمقدمتها الجيش الليبى.

وحاولت تركيا عبر طرق عدة غزو ليبيا وألقت بثقلها خلف ميليشيات الدم والنار، ما دفع الرئيس السيسى للتحذير من اجتياز القوات الموالية للأتراك خط سرت ـ الجفرة.

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وفى الفيديو التالى نستعرض المزيد حول القصة منذ بدايتها حتى انتصار الإرادة المصرية بشأنها مؤخرا..