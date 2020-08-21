شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا قبيح».. طالب: رفضوني بـ«التربية الرياضية» بسبب عيب شفتيّ.. والعميد: هناك شروط للقبول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حازت قصة الطالب «أ.ع.» المتقدم لإختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بكفرالشيخ، وأحد أبناء المحافظة، على تعاطف الكثيرين، بعد أن عبر عن تنمر المجتمع به لوجود عيب خلقي بشفته.

وكتب الطالب على صفحته الشخصية بالفيسبوك «بوست»، بعنوان (أنا قبيح)، حكي فيه عما حدث له أثناء التقديم لكلية التربية الرياضية، ورفضه بسبب شكله.

ومما جاء في البوست: «قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا.. وبعد كدا رحت لدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشرة ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط.. اقعد وأقف وأنت مربع من غير ما تسند.. وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامة.. وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز ف شفتي أوي.. بعدها ندهلي قالي اسمك أي قولتله كذا كذا يادكتور.. قالي أي اللي ف شفتك دا.. قولتله عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عمليه تانيه وشفتي هترجع طبيعيه وهشيل التقويم.. فقال لي طب ارجع تاني».

وتابع: «بعد شويه قالي تعالى.. فروحت قالي روح إلبس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي أنت شكلك مينفعش.. قولتله الكليه كلها حركة وجري وسباحة.. وأنا بقول لحضرتك أنا بعد خمس شهور كل دا هيبقا زي الفل.. قالي انت كشكل أصلا مينفعش.. يلا اتفضل روح البس وروح».

واختتم البوست قائلا: «اللي موتني أن أنا ليه متقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكلية على كلام اللي كان فوق في الكشف الطبي.. يعني أنا قبيح.. أنا وأنا طفل ياما خدت تريقة واتعنصرت عنصره هدت أمالي وطموحاتي في حاجةه انا مليش ذنب فيها.. والله مش أنا اللي خلقتني عشان أكون وحش في نظركم».

من جانبها تواصلت «المصري اليوم» مع الدكتور عبدالحليم عكاشه، عميد الكلية، الذي أوضح أنه يعرف القصة كاملة ذاكرا اسم الطالب خماسيا, وأضاف أنه نشر الرد بـ«بوست» على صفحة الكلية، مؤكدا أن «هذا ليس تنمرا به، ولكننا نعمل وفق ضوابط وأسس وأن ما حدث لإبننا العزيز أنه إفتقد أحد شروط القبول بالكلية في إحدي اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام، وهذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصفه لنفسه على الإطلاق، وممكن أن يكون مبدع وممتازعند إلتحاقه بكلية أخرى, ولانرضي بأن يهان لدينا أي طالب، بدليل أن أحد الأساتذه المتخصصين في اللجنه أخذه على إنفراد مراعاة له نفسيا وأفهمه بالموقف».

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كلية التربيه الرياضيه بكفرالشيخ

كلية التربيه الرياضيه بكفرالشيخ