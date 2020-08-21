شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يقدم مساعدات دوائية لمستشفى الزهراء الجامعي ببيروت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ياسر علوي سفير مصر في لبنان ظهر اليوم بزيارة مستشفى الزهراء الجامعي ببيروت ، حيث تفقد المستشفى واستمع الى عرض لجهودها في اسعاف مصابي إنفجار مرفأ بيروت وكذلك استعداداتها للتعامل مع الزيادات الراهنة في حالات الكورونا.

وقدم السفير المصري في لبنان ٢ طناً من المساعدات الدوائية الى المستشفى بعضها مخصص لعلاج الحالات الطارئة والجراحية والاخرى للكورونا.

كان وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن أعرب عن شكره وتقديره العميق لمصر، قيادة وحكومة وشعبا، على المؤازرة والدعم القوي الذي تقدمه للبنان وشعبه، لا سيما على الصعيد الطبي والعلاجي الصحي، في سبيل تجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل نحو 3 أسابيع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة اللبناني عقب تفقده وسفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي، ورئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، مركز الرعاية الصحية التابع لجامعة بيروت العربية، والذي يستضيف طاقم الأطباء المصريين الذين يساهمون في تقديم كافة أوجه العلاج للجرحى والمصابين جراء الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة وبصورة مجانية بالكامل.

وثمّن وزير الصحة اللبناني مسارعة مصر ومبادرتها إلى نجدة الشعب اللبناني فور وقوع انفجار بيروت، مشيرا إلى أن أطباء مصر هبوا لنجدة أشقائهم اللبنانيين الذين تضرروا جراء الحادث الأليم والذي يستدعي التعاون والتعاضد والتعاطف بين أبناء الأمة العربية الواحدة، فضلا عن الحرص المصري على تقديم كميات كبيرة من المساعدات الطبية المتمثلة في الأدوية والمستلزمات الطبية.