شكرا لقرائتكم خبر عن إزاله أقدم عقار متعدي على خط التنظيم بشارع فيصل الرئيسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ الخطه الشامله لتطوير وتوسعه محاورها المرورية لتفتيت الكثافات المرورية التي تعاني منها بعض المناطق بالمحافظة، وفي ذلك الإطار تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسي أمام الإدارة التعليمية تبلغ مساحته 170م، ويتكون من أرضي ودورين، كان قد صدر بشأنة قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاماً، وكان يتسبب في إحداث إعاقة مرورية على شارع فيصل الرئيسي في الاتجاه القادم من محطه المطبعه وضياء والمتجه إلى محطة الطالبية والعشرين.

أشار محافظ الجيزة إلى أن الإزالة تأتي في إطار المجهودات التي تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم لتلاشي الكثافات المرورية خلال أعمال تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، بالإضافه إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات.

ووجه المحافظ رئيس حي الطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع المخلفات والرتش الناتجه عن الإزالة، لتوسعه المنطقه محل الإزاله وضمها لشارع فيصل الرئيسي.

وشهد موقع الإزالة إشاده كبيره من قبل المواطنين وقائدي المركبات المارين نظرا لما كان يسببه العقار في إحداث شلل مروري بالمنطقة خاصه في أوقات الذروه المرورية لموقعه الحيوي بشارع فيصل الرئيسي.

يذكر أن العقار الذي تم إزالته يعد الرابع الذي تزيله محافظة الجيزة، حيث قاد محافظ الجيزة منذ شهر أعمال الإزالة لـ 3 عقارات مخالفه أخرى على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضي ودور أول كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديهم على خط التنظيم، وكانت تتسبب في إحداث إعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقه ضياء بشارع الملك فيصل الرئيسي.

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إزالة عقارات متعدية على خط التنظيم بشارع الملك فيصل فى الجيزة - صورة أرشيفية

إزالة عقارات متعدية على خط التنظيم بشارع الملك فيصل فى الجيزة - صورة أرشيفية

إزالة عقارات متعدية على خط التنظيم بشارع الملك فيصل فى الجيزة - صورة أرشيفية