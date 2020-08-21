شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد لتقديم الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، باب تقديم الطعون على قرارها بإعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعدما كانت قد قررت الهيئة أن موعد تلقي الطعون سيكون خلال يومي الخميس والجمعة.

ويواصل مجلس الدولة عمله اليوم في تلقي الطعون بعيدًا عن الإجازات، للانتهاء من تلقي الطعون وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا، أمس الخميس، 5 طعون على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 وحتى 31 أغسطس كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتلقى المحكمة الطعون من جميع محافظات مصر، نظرا لوجود محكمة إدارية عليا واحدة بالقاهرة.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تقوم المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الإعادة لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 5 سبتمبر المقبل، فيما من المقرر التصويت في جولة الإعادة بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر، وذلك لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، بينما تجري عملية التصويت في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن تقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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