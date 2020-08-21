شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط على انتخابات أطباء الأسنان ببورسعيد.. ومرشحان علي مقعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان ببورسعيد، والتي تجري اليوم الجمعة بمكتبة مصر العامة، إقبالا متوسطا من الأعضاء الذين لهم حق التصويت والبالغ عددهم ٦٠٣ طبيب، ويتنافس مرشحان على مقعد النقيب، بينما يتنافس ٤ مرشحين على مقعد فوق ١٥ سنة وثلاثة مرشحين على مقعد تحت ١٥ سنة، وتجري الانتخابات في أجواء هادئة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,025

تعافي 63,462

وفيات 5,212

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