شكرا لقرائتكم خبر عن «الحيوان مُكرم على الإنسان بطفنيس بالأقصر».. الوحدة الصحية 90 مترًا و«البيطرية» 1050 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة الأقصر مذكرة عاجلة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بناءاً على الشكوي المقدمة من أهالي قرية طفنيس المطاعنة، بمركز اسنا محافظة الأقصر، والتي يطالبون فيها بضرورة تبديل مقر الوحدة الصحية بالقرية والواقعة في الأراضي المملوكة لوزارة الزراعة والتي لا تزيد مساحتها عن 90 متر مربع، بمقر الوحدة البيطرية التي تزيد مساحتها عن الأف متر تقريباً والمتاخمة للمنطقة السكنية للقرية والقريبة من المواصلات .

أكد الشيخ محمد عبدالعظيم الانصاري إمام المسجد الحسيني بالقرية ورئيس اللجنة الشبابية لمكافحة جائحة كورونا بالقرية، أنه مع تفشي هذه الجائحة بين أبناء القرية خلال الفترة الماضية، أصبحت الحاجة ملحة لوجود وحدة صحية تقوم بدورها في التصدي لهذا الجائحة ونظرا لأن الوحدة الحالة التي تم بنائها في ستينيات القرن الماضي على أراضي وزراة الزراعة وبمساحة إجمالية تقل عن 90 متر تقربياً وتبعد عن أبعد نقطة من القرية بنحو كيلو ونصف الكيلو و3 كيلومترات عن ابعد نجع من توابع القرية فشلت هذه الوحدة عن القيام بدورها، نظراً لضيق مساحتها وبعد مسافتها من الأهالي، في الوقت ذاته توجد بالقرية وحدة للطب البيطري متاخمة لمساكن القرية وتبلغ مساحتها نحو الأف وخمسون متر تقريباً«1050 متر مربع» وغير مستغلة لذا فكرنا في مخاطبة الجهات المعنية لاستبدال المقار ببعضها لخدمة الأهالي، وبناءاً على فقه الأولويات «بأن الأنسان مكرم على الحيوان» كما أن الوحدة الصحية الحالية أمامها منطقة فضاء كبيرة تصلح لاستعياب الماشية والحيوانات التي بحاجة لتلقي العلاج البيطري.

وقال أن شباب القرية شباب القرية استثمروا زيارة رئيس مجلس مدينة ومركز اسنا الأستاذ محمد السيد سليمان لمقر اللجنة الشبابية لمكافحة فيروس كورونا، وتقديم الشكر لهم على الدور الذي قاموا به في مساعدة الأهالي المصابين، وعرضوا عليه الأمر، وبدوره لم يتأخر وقام على الفور بمعاينة المقرين، ورفع مذكرة للمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الذي شكل لجنة عاجلة من الإدارات المعنية بالمحافظة والتي قامت بمعاينة المقار وخلصت في تقريرها إلى ضرورة مخاطبة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التدخل لحل مشكلة أهالي هذه القرية، وقدمت له في تقريرها مقترحين الأول أن توافق وزارة الزراعة على تبديل المقارين ليكون مقر الوحدة الصحية مقر للوحدة البيطرية والعكس والمقترح الثاني أنه في حالة عدم موافقة وزارة الزراعة أن يتم دمج الوحدتين في مبني الوحدة البيطرية نظراً لأن مساحته البالغة 1050 متر تتسع للوحدتين.

من جانبه قال نبيل عبدالحميد العويدي، مقرر اللجنة الشبابية لمكافحة جائحة كورونا، أنه بناءاً على المعلومات التي توصلنا لها أن وزارة الصحة والسكان خصتت من ميزانتها نحو 19 مليون جنيه للنهوض بالوحدة الصحية الحالية، لكن بعد معاينة اللجنة المختصة للمقر وجدت أنه لايصلح نظراً لضيق مساحته وتصدع مبانيه، لذلك لا يزال المبلغ المخصص موقوف لحين التوصل لحل مع وزارة الزراعة.

وأضاف نبيل العويدي، أنه في حال موافقة وزارة الزراعة على مقترح التبديل بين المبنيين فإن اللجنة والشبابية وأهالي القرية على استعداد تام لتأهيل مني الوحدة الصحية وتطويره ليكون مقراً للوحدة البيطرية، وكذلك أيضا في حال الموافقة على المقترح الثاني بدمج الوحدتين معاً فإن الأهالي على استعداد لبناء السور الفاصل بين الوحدتين بالمواصفات التي تحددها وزارة الزراعة.

وقال أن أهالي القرية يحذوهم الأمل في موافقة وزير الزراعة على أحد المقترحين.

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