شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تؤكد لم نمنع أى عضو من التصويت فى انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عددا من أطباء الأسنان، شكوى خاصة بمنع أطباء أسنان من خريجى دفعة 2018، من التصويت بانتخابات التجديد النصفى لأطباء الأسنان، والمنعقدة اليوم الجمعة على مستوى الجمهورية، وذلك لعدم وجود أسمائهم ضمن جداول أعضاء الجمعية العمومية للمحافظات الموجودين بها ، وتعليقا على الأمر، قال الدكتور هشام عبد الناصر، أمين الصندوق المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لم يتم منع أيا من الأطباء للتصويت بالانتخابات، موضحا أن دفعة 2018 مع بداية حصولهم على عضوية النقابة يتم تسكينهم وفق محل إقامتهم، المُثبت ببطاقة الرقم القومى، إلى أن يستلموا التكليف وفق توزيع وزارة الصحة، وبناءا عليه يتقدم الطبيب بطلب لتغيير نقابته الفرعية وفق محل عمله الجديد.

وأضاف عبد الناصر، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن النقابة كانت حريصة منذ الإعلان عن موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى، طلب أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية من مراجعة والتعرف على لجان التصويت الخاصة بكل عضو، مؤكدا أن تلك الاجراءات معروفة لجميع الأطباء، ليتمكن كل منهم تعديل أى مشكلة به، مؤكدا أن اللجان تعمل منذ صباح اليوم بهدوء، واستقرار ، وتستمر عمليات التصويت على مستوى الجمهورية، حتى الخامسة من مساء اليوم الجمعة، 21 أغسطس 2020.

وفى وقت سابق أكد الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على الانتخابات، إن الإقبال على التصويت فى انتخابات التجديد النصفى، حتى الأن متوسط، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد اللجان زيادة فى الإقبال خلال الساعات المُقبلة، حيث تستمر عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم ، مضيفا أن نسبة المشاركة فى الانتخابات خلال السنوات الماضية، تراوحت بين من 5 إلى 7%، مؤكدا أن كافة اللجان بدأت فى العاشرة صباحا دون تأخر، ولم تتلق اللجان أى شكاوى حتى الآن.

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