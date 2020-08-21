شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجمعة 28 أغسطس بلا أذان نوازل وموضوع الخطبة "الأمل حياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلاة الجمعة في مصر 28 أغسطس الجارى، حددت وزارة الأوقاف موضوعها حيث من المقرر أن يكون موضوع خطبة صلاة الجمعة المقبلة تحت عنوان: (الأمل حياة)، وينقلها التلفزيون المصرى والإذاعة المصرية من مسجد محمد على بالقاهرة.

صلاة الجمعة اليوم نقلتها وزارة الأوقاف من مسجد النور فى العباسية، حيث نقلت صلاة الجمعة والتي كانت تحت عنوان "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة"، وخطب الجمعة الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان.



صلاة الجمعة من مسجد النور اليوم

صلاة الجمعة المقبلة 28 أغسطس لن تشهد أذان النوازل، حيث أذنت مساجد مصر اليوم صلاة الجمعة بأذان النوازل وهو آخر أذان نوازل، فمن المقرر أن تؤذن مساجد مصر صلاة الجمعة المقبل بالصيغة الطبيعية للأذان بدلا من صيغة أذان النوازل، حيث ستفتح المساجد الكبرى والجامعة أبوابها للمصلين لأداء صلاة الجمعة وفقا لقرار لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

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صلاة الجمعة

وبدأت وزارة الأوقاف استعداداتها لفتح المساجد الكبرى والجامعة أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة المقبل، حيث وجهت جميع المديريات بإعداد قائمة بالمساجد الكبرى والجامعة والتى بها إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه.



صلاة الجمعة

وأكدت الوزارة على أن العاملين مسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء ، في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع، والتى كان من بينها عودة فتح المساجد لصلاة الجمعة بدءًا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى بالضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف.