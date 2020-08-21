محظور تداولها.. ضبط مخزن بداخله أدوية مجهولة المصدر بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (المسئول عن مخزن أدوية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. وكشفت التحريات قيام المذكور بإدارة المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي "بدون تصريح" وحيازته أقراص مخدرة بقصد ترويجها على عملائه بدون روشتات طبية فضلاً عن حيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام. وبالتفتيش تم ضبط (6769 قرص أدوية وكبسولات- 10 أقراص مخدرة) جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. بمواجهته أقر بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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