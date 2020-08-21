"بيخوني مع مراتي".. قصة عامل شاهد رجلًا في أحضان زوجته فقتله طعنًا بسكين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

لم يتمالك "خليل" أعصابه حينما شاهد زوجته في أحضان رجل آخر داخل حجرة نومهما بمنطقة 15 مايو، فاستل سكينًا وانهال على العشيق طعنًا بسكين؛ ليسقط وسط بركة من الدماء لافظًا أنفاسه الأخيرة.

"قتلته.. بيخوني مع مراتي" بتلك الكلمات أعلن "خليل" جريمته مساء السبت الماضي لأهالي مساكن العبد بمنطقة 15 مايو، بعد دقائق من ارتكابه الواقعة.

المتهم "خليل ع." شاب ثلاثيني، تزوج منذ 6 أشهر بفتاة تصغره بسنتين، تقليديًا (زواج صالونات)، وسكنا منطقة 15 مايو"، كانت حياتهما هادئة، خالية من المشاكل، تسير على وتيرة منتظمة.

المتهم يعمل باليومية في العاصمة الإدارية الجديدة، ويقضي كل أيام الأسبوع في عمله ويعود لمنزله يوم الجمعة، بينما زوجته ترعى شؤون بيتها.

طيلة فترة زواجهما وإقامتهما بأحد العقارات بمساكن العبد لم يلحظ الأهالي أي شيء على الزوجين، كانت علاقتهما بالسكان محدودة لأبعد الحدود.

صباح السبت الماضي استيقظ الزوج في موعده المعتاد وتوجه إلى عمله في العاصمة الإدارية الجديدة، بينما هو منهمك في عمله، شعر بحالة إعياء، فقرر العودة إلى مسكنه.

Advertisements

مع غروب شمس السبت الماضي وصل الزوج إلى العقار محل سكنه، وصعد للطابق الخامس، حيث يقيم، وما إن فتح باب الشقة، خُيل إليه أنه يسمع غمغمة خافته، انصرف إلى حجرة النوم ودنا منها فسمع زوجته تحدث رجلًا في الحجرة، فدفع باب الحجرة بقوة، وهنا كانت الصاعقة؛ "زوجته في أحضان رجل آخر" بحسب أقواله أمام ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو.

لم يشعر الزوج بلحظات مرت عليه ذهابًا وإيابًا من وإلى المطبخ حاملاً سكينًا انهال به طعنًا على الرجل، الذي حاول الفرار: "كان بيجري والسكينة في صدره".

أصوات شجار الزوج واعتدائه على العشيق، قطعت سكون العقار، وخرج الجيران لاستبيان الأمر، فشاهدوا شابًا يرتدي ملابسه الداخلية، يتخبط في أركان السلم، دون أن يلمسه أحد، دماؤه تتطاير يمينًا ويسارًا، حتى خرج إلى الشارع وسقط جثة هامدة.

للوهلة الأولى ظن الأهالي أن المجني عليه لص كان يحاول سرقة شقة أحد السكان، حتى خرج الزوج المتهم إلى شرفة مسكنه معلنًا قتله للمجني عليه، بعدما ضبطه مع زوجته داخل حجرة النوم.

أبلغ الأهالي ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، فانتقلت قوة أمنية، وتمكنت من ضبط المتهم وزوجته.

مصدر أمني قال في تصريحات لـ"الخليج 365": إن الزوج المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك بأنه: "شاهد زوجته في أحضان المجني عليه"، وأوضح المصدر أن المتهم أقام دعوى زنا ضد زوجته.

بعرض المتهم وزوجته على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بتشريح جثة الضحية؛ لبيان أسباب الحادث وملابساته وتسليمه لذويه لدفنه.