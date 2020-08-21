بالصور.. استعدادات السجون لاستقبال الزيارات للنزلاء والإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصل قطاع السجون اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير كافة السجون والليمانات من خلال فرق الطب الوقائي بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون. جاء ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي أعدتها الوزارة لاستئناف الزيارات بجميع السجون العمومية والليمانات، والتي من القرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 22 الجاري، وفقًا لضوابط محددة لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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