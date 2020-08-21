محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو لمشاجرة وإشعال النيران بأحد الأشخاص وتبين بأنه قديم في محافظة الإسكندرية وضبط المتهمين. رصدت المتابعة الأمنية تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو تضمن وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص نتج عنها اشتعال النيران بأحدهم. وبالفحص تبين أن أحداث تلك الواقعة تعود لتاريخ 4 يوليو الماضي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة بمحافظة الإسكندرية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم في حينه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشاره على فيسبوك.. الداخلية تُعلق على فيديو "إشعال النيران في مواطن بالإسكندرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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