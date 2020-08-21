أبرزها ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة.. جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات عدة مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وضبطت الحملات 1343 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة كان أبرزها ضبط المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته (3 أطنان دواجن كاملة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث الملمس والرائحة وإنهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مصنع كمامات بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) وبحوزته (357000 قطعة كمامة منتج نهائي غير مطابقة للمواصفات القياسية – 220 كيلو جرام أقمشة وسلك دعامة – مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر – 10000 عبوة كرتونية فارغة معده للتعبئة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة – عدد 6 ماكينة خياطة أدوات إنتاج ) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (3٫050طن كبده ولحوم مجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية , تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

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وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (210000 قطعة كمامة منتج نهائي وغير مطابقة للمواصفات الصحية – 46000 قطعة كمامة تحت التجهيز-2000 قطعة أستك بدون مستندات دالة على مصدرها – 500 كرتونة فارغة لزوم التعبئة – 2 ماكينة أدوات إنتاج ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ونجحت الجهود في ضبط مالك مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة بنها (بمحافظة القليوبية) وبحوزته (3٬306 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر – 4200 عبوة منظفات صناعية منتج نهائي مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) وبحوزته ( 25طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي محظور استخدامه في الأغراض الغذائية ومخصص للأغراض الصناعية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) وبحوزته (1٫175 طن أسماك مملحة رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية في حالة سيولة تامة ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

حُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.