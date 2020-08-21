بـ60 كيلو حشيش وبانجو.. مكافحة المخدرات تضبط 4 عناصر إجرامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة مكبرة لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب. خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت جهود الحملة التي شنتها الإدارة عن ضبط 4 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 50 كيلو جرام لمخدر البانجو، 11,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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