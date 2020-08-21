بنسبة إشغال 50%.. دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر يعلن فتح مبيت الزوار ١ سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن مبيت زوار دير القديس العظيم الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن استئناف استقبال الزوار بدءا من ١ سبتمبر المقبل، بنسبة إشغال 50% مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتم تحديد عدد من التليفونات للحجز المسبق.

وفي مطلع أغسطس الجاري، أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بمحافظة الأقصر، أنه تحت رعاية الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، تقرر بدء استقبال الزائرين من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي "الجمعة والأحد".

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أعلن دير الشهيدة دميانة بالبرارى فى الدقهلية، عن بدء استقبال الزائرين ‏بدء من يوم الاثنين ٣ أغسطس الماضى، على أن تبدأ الزيارات من الساعة 8 صباحا ‏حتى 7 مساء وتقتصر على زيارة المزار والقبر فقط لأخذ بركة قديسي ‏الدير دون حضور قداسات.‏

وأعلن دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، أنه تقرر أن يفتح أبوابه لإستقبال الزائرين رسمياً طوال الأسبوع بدءاً من الأحد 2 أغسطس 2020، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية للجميع لحمايتهم من العدوى خلال آداء الطقوس الدينية وزيارة الدير.

وأعلنت إيبارشية سمالوط، أن دير السيدة العذراء بجبل الطير، سوف يستقبل الزائرين اعتبارًا من الاثنين 3 أغسطس، وحتى نهاية شهر أغسطس، وذلك بمناسبة صوم السيدة العذراء، كما أعلن دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين "الدير الأبيض" فى سوهاج، عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين، بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا شنودة شفيع الدير، بينما سيغلق أبوابه أيام الجمعة والسبت والأحد، ليعود فتح أبوابه مرة أخرى بدءا من يوم الاثنين 3 أغسطس.