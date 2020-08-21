"الخليج 365" يكشف: كافيه في القاهرة يعمل بعد منتصف الليل ويقدم الشيشة رغم "كورونا" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تصوير: عمر هشام:

رصدت عدسة "الخليج 365"، تقديم أحد الكافيهات بمنطقة مصر الجديدة، الشيشة للمترددين عليه، بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء.

ولم يكتفِ الكافيه، بتقديم الشيشة للزبائن فقط، بل يستمر في العمل حتى بعد منتصف الليل، دون اتباع أي إجراءات احترازية من قبل المترددين عليه، من حيث التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات، في مخالفة صريحة لتعليمات مجلس الوزراء، الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا".

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ويلجأ القائمون على الكافيه، إلى إطفاء جميع الأنوار الخاصة به، حتى لا ينكشف أمرهم، ويقدم العاملون به الشيشة للزبائن بمختلف أنواعها، رغم تحذيرات وزارة الصحة، بأن الشيشة تعد من أسرع أدوات نقل عدوى الإصابة بفيروس "كورونا".

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