مطار القاهرة: سفر ووصول 172 رحلة تحمل 19 ألف راكب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة، وصول وسفر 172 رحلة طيران دولية من وإلى عدة وجهات تحمل علي متنها حوالي 19 ألف و 806 ركاب .

وقالت مصادر بالمطار:" تبلغ رحلات السفر 86 رحلة، تنقل على متنها 9175 راكبا من جنسيات مختلفة، بينما يستقبل المطار في صالات الوصول المختلفة 86 رحلة تنقل على متنها 10631 راكبا من جنسيات مختلفة .

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.