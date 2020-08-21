محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
وضعت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بعودة صلاة الجمعة في المساجد بداية من 28 أغسطس الجاري.
وتشمل القواعد الاحترازية:
- توافر مناشف غير قابلة للاستعمال مرة أخرى وسلال مهملات للتخلص منها.
- المحافظة على التباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر
- التنظيف المستمر للأشياء والأسطح التي تُلمس كثيراً
- ارتداء الكمامة حال تعذر تحقيق التباعد البدني.
- توافر الصابون والماء ومحلول فرك اليدين الكحولي.
- استخدام كل شخص سجادة الصلاة الخاصة به.
- الالتزام بآداب السعال والعطس.
اقرأ أيضا:
الأوقاف تعلن توديع أذان النوازل: "الأمل" موضوع أول خطبة جمعة بالمساجد
كانت هذه تفاصيل خبر مع عودة صلاة الجمعة.. الصحة: 7 قواعد لتجنب كورونا داخل المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.