إقبال ضعيف في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان التي تجرى اليوم الجمعة، إقبالا ضعيفاً منذ فتح باب التصويت في العاشرة صباحا.
وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
ويتنافس على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، 10 مرشحين، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان.
فيما يتنافس 190 مرشحا على مقاعد النقابة العامة والفرعيات.
وقال مصدر باللجنة المشرفة على الانتخابات، إن محافظات الغربية والشرقية والقاهرة والإسكندرية، هي الأعلى على مستوى الحضور حتى الآن.
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