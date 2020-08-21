مصر | ضبط مخزن بداخله كمية من الأدوية مجهولة المصدر بالتجمع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مخزن بداخله كمية من الأدوية مجهولة المصدر بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (المسئول عن مخزن أدوية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" وحيازته أقراص مخدرة بقصد ترويجها على عملائه بدون روشتات طبية فضلًا عن حيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام حيث تم ضبط (6769 قرص أدوية وكبسولات- 10 أقراص مخدرة) جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.بمواجهته أقر بإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.