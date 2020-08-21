مصر | إحباط محاولة تشكيل عصابي لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تشكيل عصابي لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط تشكيلًا عصابيًا ضم 3 أشخاص ( سائق – عاطلين، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهم إعادة تدويره، لزيادة كمياته وتحقيق عائد مادي كبير متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كفر الدوار وبحوزتهم الآتي:

عدد (10) طرب لمخدر الحشيش وزنت (1) كيلو جرام.

جوال به كمية من مخدر الحشيش المخلوط بمسحوق الحنة ومواد آخرى معد للكبس والتغليف تزن (15) كيلو جرام.

عدد (246) قرص مؤثر لعقاقير ( كلوزابكسى – باركينول – أبتريل ).

مكبس مكون من أربعة قطع عبارة عن ( إسطمبة – قطعة خشبية – قالب – يد خشبية ).

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كيس بداخله لبان المر ( لبان دكر ) لفافة بلاستيك شفافة تستخدم فى تغليف المخدر.

مبلغ مالي.

عدد (2) هاتف محمول.

ميزان.

وبمواجتهم بنشاطهم الإجرامي اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامهم للأدوات والخامات في عمليات التصنيع والمبلغ النقدي من متحصلات البيع وإستخدامهم للسيارة والهواتف المحمولة في الترويج للمواد المخدرة على عملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (800000 – ثمانمائة ألف جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.