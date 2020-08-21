مصر | مصرع شخص في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع شخص في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهداف وضبط (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم

سبق إتهامه فى 16 قضية "قتل - شروع فى قتل - سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات - توقيع بالإكراه"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 11حكم أبرزهم 5 أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا "قتل - شروع فى قتل - إستعراض قوة - سلاح")، ولدى وصول القوات بالقرب من

منزل العنصر المذكور بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف وأسفر التعامل عن مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 2 خزينة - 7 طلقات من ذات العيار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من المواد البترولية المدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (سائق، تباع - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) حال إستقلالهما سيارة نقل بصندوق بدائرة قسم شرطة النزهة، مُحمل عليها (برميل بداخله 1000 لتر سولار مدعم

- عدد 60 جركن بداخلهم 1200 لتر سولار مدعم) وبمناقشتهما إعترفا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية