أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تواصل فعاليات المسابقة العلمية لطلائع مصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تواصل فعاليات المسابقة العلمية لطلائع مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للطلائع، فعاليات "المسابقة العلمية لطلائع مصر" تحت شعار "عقول مستنيرة" خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2020، وذلك فى إطار البرامج والأنشطة العلمية والثقافية بالخطة الاستراتيجية للوزارة.

وتهدف هذه المسابقه إلى تشجيع الطلائع على القراءة والاطلاع، والبحث في الموضوعات العلمية ذات الأهمية في حياتنا اليومية، تنمية ملكة الابتكار والاختراع لديهم، والمساهمة في إيجاد جيل من المبتكرين الصغار.

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وتتنوع موضوعات ومجالات التسابق في مجالين أساسيين ويختص المجال الأول بالبحث العلمي للطلائع للمرحلة السنية من (13-10) عام في موضوعات ( أجهزة التنفس الصناعي - أنواع الطاقة المتجددة وأهم الانواع التى تناسب المناخ المصري - طرق ترشيد المياه وإعادة تدويرها - أهم مصادر تلوث الهواء وكيفية الحد منها وطرق علاجها - أهم مصادر تلوث مياه النيل وطرق التخلص منها.

ويتضمن المجال الثاني الدراسات الميدانية للطلائع خلال المرحلة السنية من (17-14) عام، بما فيها اعداد تصميم لدراسة جدوى لمشروع من مجالات التسابق السابقة مع تحديد العناصر الأساسية ( اسم المشروع - أهمية المشروع - ماهية المشروع - القيمة المضافه للمشروع - تحديد الفجوة فى المجتمع التى لم تغطيها المشروعات الموجودة.

ويجب أن يراعى فى المسابقة مجموعة من الجوانب والأبعاد كالدراسة التنفيذية ( فريق العمل)، الدراسة التسويقية ( تحليل السوق) ، الدراسة الفنية ( التحليل الفنى )، الدراسة المالية ( التحليل المالى )، دراسة الجدوى الاجتماعية، تحديد خطة التنفيذ .