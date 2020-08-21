أخبار مصر | محافظ الجيزة: إزالة أقدم عقار متعدٍ على خط التنظيم بشارع فيصل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إزالة أقدم عقار متعدٍ على خط التنظيم بشارع فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطه شامله لتطوير وتوسعه محاورها المرورية لتفتيت الكثافات المرورية التى تعانى منها بعض المناطق بالمحافظة.

وفى ذات الإطار تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة عقار مخالف خارج على خط التنظيم بشارع الملك فيصل الرئيسي أمام الإدارة التعليمية، يبلغ مساحته 170م ويتكون من أرضى ودورين كان قد صدر بشأنة قرارات إزالة لتعديه على خط التنظيم منذ أكثر من 50 عاماً، وكان يتسبب في احداث اعاقة مرورية شديدة علي شارع فيصل الرئيسي فى الاتجاه القادم من محطه المطبعه وضياء والمتجه الى محطة الطالبية والعشرين.

أشار محافظ الجيزة إلى أن الإزالة تأتى فى إطار المجهودات التى تبذلها المحافظة لتحسين الحركة المرورية بالمحاور الموازية لشارع الهرم لتلاشي الكثافات المرورية خلال اعمال تنفيذ مشروع مترو الانفاق بالاضافه الى فرض هيبة الدولة والقانون ومنع التعديات.

ووجه المحافظ رئيس حى الطالبية ورئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع المخلفات والرتش الناتجه عن الازاله لتوسعه المنطقه محل الازاله وضمها لشارع فيصل الرئيسي.

وشهد موقع الازاله اشاده كبيره من قبل المواطنين وقائدى المركبات المارين نظرا لما كان يسببه العقار فى احداث شلل مروري بالمنطقة خاصه فى اوقات الذروه المرورية لموقعه الحيوى بشارع فيصل الرئيسي .

ويذكر ان العقار الذى تم ازالته يعد الرابع الذى تزيله محافظة الجيزة حيث قاد محافظ الجيزة منذ شهر أعمال الإزالة لـ 3 عقارات مخالفه أخرى على مساحة 400 م2 بشارع فيصل تقاطع شارع ضياء تتكون جميعها من دور أرضى ودور أول كان قد صدر بشأنها قرارات إزالة لتعديهم على خط التنظيم وكانت تتسبب في احداث اعاقة مرورية شديدة بمحيط منطقه ضياء بشارع الملك فيصل الرئيسي.

