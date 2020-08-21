أخبار مصر | "القوى العاملة": محاضر فورية لمراكز الإدمان المخالفة لاشتراطات السلامة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": محاضر فورية لمراكز الإدمان المخالفة لاشتراطات السلامة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، على قيام إدارات السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بدورها المنوط في كافة مجالات الحفاظ علي صحة المواطن، والتأكد من مدى سلامة الخدمة المقدمة له خاصة في مجال الصحة العامة والصحة المهنية، فضلا عن التأكد من صلاحية وجودة الجهات المقدمة لهذه الخدمات.

في هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ولمدة ستة أيام على التوالي بحملات تفتيشية موسعة للوقوف على مدى التزام المراكز الخاصة لعلاج الادمان والتأهيل النفسي بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المراكز، فضلا على حصولها على التراخيص والاشتراطات اللازمة للعمل في هذا المجال.

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية، أن هذه الحملات أسفرت تحرير محاضر فورية لعدد من هذه المراكز نتيجة لمخالفتها اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما تم ضبط عدد منها تدار بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المراكز والتي تمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

وقد شارك في هذه الحملات المهندس كيميائي أحمد حسن من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

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تعيين 3225 شابًا بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية 3225 شاباً ، منهم 10 من ذوى الهمم ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1133 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، منها 400 وظيفة على مهن الحياكة ، والجودة ، والتشطيب .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 220 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 197 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 63 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، فضلاً عن حالة غلق إدارى لمنشأة .

وأشار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي ، إلي أن المديرية تلقت 184 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 60 شكوي مرحلة من الشهر الماضي ، تم بحث 33 شكوي منها، وتبين أنها مستوفاة ، وتم تحرير 107 محاضر للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 104 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 3 تراخيص، وتلقى طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 10 أجانب ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 110 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.