أخبار مصر | شاهد.. الاستعدادات النهائية لافتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. الاستعدادات النهائية لافتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن القطاع انتهى من أعمال تجهيز ووضع عدد من القطع الأثرية داخل فتارين متحف المركبات الملكية لإثراء سيناريو العرض المتحفي به، وذلك في إطار الاستعدادات للافتتاح الوشيك.

وأشار عثمان، إلى أن جميع الأعمال تتم في المتحف على قدم وساق للانتهاء منها في الوقت المحدد وافتتاح المتحف للجمهور والاستمتاع بما يضمه من قطع أثرية نادرة ومميزة توضح وسائل التنقل المختلفة التي كان يستخدمها ملوك وحكام هذه الفترة بالإضافة إلى العربات التي كانت تستخدم في العديد من المناسبات الرسمية.

وتم الانتهاء من وضع عدد من القطع الأثرية بداخل فتارين العرض منها النياشين الخاصة بالخديوي إسماعيل ونيشان الزراعة الذي تم صناعتهم من الذهب والفضة والمينا الملونة، وميدالية لاتحاد الفروسية المصري المصنوع من الذهب.

وأضاف الأستاذ أحمد الصباغ مدير عام المتحف، أن القطع تضمنت أيضا تمثال من المعدن للاعب البولو على قاعدة من الخشب الزان، وتمثال صغير من البرونز لحصانين، وعدد من التماثيل المصنوعة من البورسلين الملون، وعدد من السروج العسكرية التي كانت تستعمل في عهد الدولة العثمانية، وسروج أخرى خاصة بالأطفال والسيدات مصنوعة من الجلد والنسيج والمعدن، بالاضافة إلى ملابس سائق العربة الآلاي، ودومو آلاي وهو الفارس الذي يمتطى الجواد على الجانب الأيسر في المركبات الرسمية، وملابس دليل آلاي.

الجدير بالذكر أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت.

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وأنشئ متحف المركبات الملكية في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.

12 فندقا يتسلمون شهادة السلامة الصحية

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن 12 فندقًا بخمسة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى ومطروح والسويس، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بمحافظة جنوب سيناء هما كينج سنفرو الفراعنة ريف، وكنابش، وفندقين بمحافظة البحر الأحمر هما دافنشي، والمخيم الفضي، بالاضافة الي 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هي بيراميزا، والتونسي، وتيوليب، وهامبورج، وكينج، وفندق لابلايا بمحافظة مطروح، وفندقين بالعين السخنة بمحافظة السويس هما امباير هوتيل، والجبل (بيازا سابقا).

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 656 فندقا ب 21 محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.