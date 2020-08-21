شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيومي»: «الحرية المصري» سيخوض انتخابات النواب بجميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، رئيس المجلس الرئاسي لحزب الحرية المصري، استعداد الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بجميع المحافظات.

وقال «الفيومي»، في بيان له الجمعة، إن المجلس الرئاسي للحزب اجتمع مؤخرا وقرر المنافسة على عدد من المقاعد والدوائر بجميع المحافظات، مؤكدا أن ما يصدر من تصريحات من البعض باسم للحزب لا تعبر عن رأي الحزب ولا تعدوا أن تكون رأيا شخصيا.

ولفت «الفيومي»، أن الحزب انضم للتحالف الانتخابى بالقائمة الوطنية من أجل مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، حتى لا يتخلف الحزب عن مسيرة التحدى والتقدم، ونقف يدا واحدة بطموح غير محدود لنكون جزءا من تحالف كبير وطيف سياسي واسع يحمل نفس الهدف وهو تغليب المصلحة العليا من أجل مصر.