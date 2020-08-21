شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد «مناحل الغربية» بحضور نقيب الزراعيين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية يرافقه الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات، وفتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب وفؤاد بدران رئيس جمعية تربية النحل بالغربية، بزيارة لعدد من المناحل في قرية «شبشير الحصة» بمحافظة الغربية.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» على هامش جولته، إنه سيتم تنظيم لقاء مشترك يجمع منتجي النحل والباحثين في قسم بحوث النحل في مركز البحوث الزراعية لحل المشاكل التي تعوق الإستثمار في هذا المجال وتطوير البحوث العلمية لخدمة صناعة النحل.

وأضاف «سليمان»، إن صناعة النحل تعتمد على إصدار قرارات هامة لتسهيل عمل الصناعة والنهوض بها بما يحقق آمال الدولة في زيادة الصادرات من جانب وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة البستانية، مشددا على أن الإرادة السياسية لوزير الزراعة ترتكز على أهمية دور الدولة في الحفاظ على ثورتها النحلية في ظل خطط الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع الزراعي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، مع وضع ضوابط للتربية أو التصدير، وحل المشاكل التي تواجه القطاع منها طفيل «الفاروا» الذي يهدد النحل، ويحتاج لتدخل أكبر من الدولة لوضع برامج لحماية النحل من هذا الخطر.

ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن مصر هي الأعلى عربيا في عدد خلايا نحل العسل بإجمالي يصل إلى مليوني خلية، وهو ما يدفع الحكومة للاهتمام بقطاع النحل، خاصة بعد صدور القرار الوزاري رقم 1325 لسنة 2018 لتنظيم مشروعات إنتاج وتربية النحل ومنتجاتها في الأراضي القديمة والجديدة.

وأضاف «خليفة» في تصريحات صحفية الجمعة، إن مصر تمتلك ثروة هائلة من خلايا نحل العسل تبلغ حوالي مليوني خلية وهي الأعلى في الوطن العربي، مشيرا إلى أن قطاع النحل ومنتجاته يلعبان دورا هاما في الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد القومي.

وشدد نقيب الزراعيين على ضرورة دعم قطاع النحل في مصر من خلال إصدار التشريعات التي تنظم عمله، وكذلك المواصفات القياسية لمنتجات النحل، والتي يمكن من خلالها زيادة إنتاج العسل لتحقيق قفزة في صادرات مصر من عسل النحل وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح «خليفة»، أن محاور النهوض بالثروة النحلية المصرية يعتمد على عدد من المحاور منها المكافحة المتكاملة للآفات وإنتاج طوائف تتأقلم مع التغيرات المناخية سواء الحرارة العالية والرطوبة العالية ومزاولة المهنة وتدقيق قاعدة بيانات تربية النحل.

وشدد نقيب الزراعيين على أن صادرات مصر من عسل النحل بلغت 473 طن من عسل النحل عام 2019، لافتا إلى أهمية التوسع في زيادة أعداد خلايا النحل لزيادة هذه الصادرات للاستفادة من الميزة النسبية لإنتاج النحل خاصة في ظل النقص في أعداد خلايا نحل العسل في أماكن عديدة من العالم مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأشار «خليفة» إلى أن أحد مزايا تربية النحل في مصر هو الإستفادة من مشروع استزراع غابات المانجروف والتوسع في مساحاته على ساحل البحر الأحمر لاستثمار مناحل العسل اعتمادا على أزهار أشجار غابات المانجروف لإنتاج أجود أنواع عسل النحل، اعتمادًا على أزهار غابات المانجروف، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنتج عسلًا بمواصفات قياسية بعيدًا عن الملوثات والمبيدات، وتسهم في الحصول على منتجات عالية القيمة مثل حبوب اللقاح والغذاء الملكي، بالإضافة إلى إنتاج الملكات العذارى بجودة وأسعار متميزة.

وأوضح نقيب الزراعيين إلى أن المشروع نفذ عددا من ورش العمل التدريبية لتأهيل الأهالي القاطنين حول مناطق المحميات الطبيعية على كيفية تربية نحل العسل على غابات المانجروف، تمهيدًا لتمليكهم المناحل التي أُنشئت لهذا الغرض حيث تم إنتاج 20 خلية نحل الشهر الماضي تم البدء بها لهذا النشاط في جنوب سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وهي تمثل بداية مرحلةً أولى.

ولفت «خليفة» إلى أن هذه المناحل ستكون نموذجًا إرشاديًّا نستخدمه في رفع وعي المجتمعات المحلية بأهمية غابات المانجروف، وتأكيد أن لها قيمة اقتصادية حيث سيجري تدريبهم على كيفية إدارة هذه المناحل، تمهيدًا لتمليكها لهم مع نهاية المشروع بعد عامين وسيجري التوسع في هذا النشاط الاقتصادي، ليشمل مناطق أخرى مزروعة بغابات المانجروف؛ لزيادة عدد خلايا النحل.

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ومن جانبه قال فتحي بحيري رئيس إتحاد النحالين العرب في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» إن إستثمارات صناعة النحل تتجاوز 1.6 مليار جنيه سنويا، بينما تصدر 200 ألف طرد نحل سنويا، بالاضافة إلى أن مصر تستهدف مضاعفة طوائف النحل إلى 4 ملايين.

وشدد «بحيري» على أهمية البدء في وضع آليات لإنشاء بورصة للعسل، طبقا للضوابط والمعايير التي تحددها الدولة لجودة الإنتاج قبل طرحه للتداول محليا أو دوليا، حيث تحتاج لإنشاء معمل لتكويد منتجات العسل للرقابة على الجوده.

وأوضح رئيس اتحاد النحالين العرب، أن صناعة النحل في مصر تصدر 200 ألف خلية سنويا، وهو ما يعني إمكانية التوسع في هذه الاستثمارات، لزيادة إنتاجية خلية النحل إلى 40 كجم كي ننافس الدولة الأولي في انتاجية عسل النحل وهي كندا، بدلا من المتوسط الحالي لإنتاجية الخلية البالغة 10 كجم فقط، رغم الميزة النسبية للمرعى المصرية من الزهور التي تجذب النحل.

وشدد «بحيري» على أهمية وضع حلول للمشاكل التي تواجه الإنتاج الزراعي، من خلال زيادة انتاجية مختلف المحاصيل، فضلا عن دور منتجات العسل في حل المشاكل الصحية التي تواجه المواطنين وتقلل من مؤشر التدهور الصحي للمصريين بسبب الإصابة بالأمراض التي تهدد إنتاجية العامل في كل القطاعات، موضحا أن نتائج البحوث العلمية توضح أن صمغ العسل أقوى 10 أضعاف المضاد الحيوي، كما أنه يساهم في الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وأمراض الكبد.

وأكد رئيس اتحاد النحالين العرب إن الجدوى الاقتصادية لصناعة النحل تتطلب عمل خريطة رعوية لتعديل مسار النحالة القديمة من الوادي إلى المراعي المطرية بسيناء ومطروح والوادي الجديد، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج إنتاج سم العسل ذي المفعول السحري في مكافحة الأمراض، وتحقيق عائد اقتصادي كبير، حيث يحقق جرام «السم» 15 ألف جنيه، واستخدامات النحل في علاج الأمراض الفيروسية وتصلب الشرايين والتهاب المفاصل والروماتيزم ومكافحة السرطان.

رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد «مناحل الغربية»

رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد «مناحل الغربية»

رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد «مناحل الغربية»

رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد «مناحل الغربية»

رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد «مناحل الغربية»

رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد «مناحل الغربية»

رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد «مناحل الغربية»

رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد «مناحل الغربية»