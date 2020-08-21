شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرحين في طلخا وضبط مقاهي مخالفة لإجراءات كورونا ببلقاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة طلخا في الدقهلية، مساء الخميس، بفض فرحين بقاعتين بمدينة طلخا ومصادرة معدات الصوت والدى جى المستخدمة لإحياء الحفلين بعد إنزال العروسين من الكوشة وإخلاء المعازيم .

وأكد بيان لرئاسة مركز ومدين طلخا أنه تم شن حملة مكبرة تحت إشراف وتنفيذ نواب رئيس المركز والمدينة ومديرو الاشغالات والبيئة برئاسة المركز.

وتبين وجود قاعتين أحدهما بنادى نقابة المحامين وأخرى بقاعة خاصة يقام بهما حفلى زفاف بحضور عدد كبير من المعازيم وعدم إلتزام الحضور بقرار رئيس الوزراء بخصوص الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيرس كورونا المستجد .

وقامت الحملة بفض الفرحين والإعتزار للعروسين بالقاعتين وإنزالهم من الكوشة واخلاء القاعتين من المعازيم مع مصادرة معدات الصوت والدى جى وغيرها من معدات إحياء الفرح .

وعلى الصعيد نفسه شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس، حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات للتأكد من التزامهم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

خرجت الحملة تحت اشراف الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وبرئاسة غادة الحمادي والمهندس لطفي عباس نائبا رئيس مركز ومدينة بلقاس، ومشرف الحملة الميكانيكية وإدارة المتابعة برئاسة المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مقاهى مخالفة وعدد 150 كرسي لوضعهم أمام المقاهي والكافيهات بالطريق العام، وتحريز عدد 6 شيش لحظر استخدامها، وتم تحرير 14مخالفه ما بين نظافة وبيئة واشغالات .

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وأكد الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس المركز، على تكثيف حملات الاشغالات صباحا ومساءا والحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري داخل شوارع المدينة

فض فرحين بطلخا

فض فرحين بطلخا

فض فرحين بطلخا

فض فرحين بطلخا