شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: حملتان لضبط وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بـ6 أكتوبر الجديدة وبدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهازا مدينتي 6 أكتوبر الجديدة، وبدر، قاما بشن حملتين موسعتين لضبط وحدات الإسكان المخالفة، بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينتين.

وشدد الوزير على أن الدولة تدعم هذه الوحدات بعشرات الآلاف من الجنيهات، سواء في ثمن الأرض، أو المرافق والخدمات، أو الدعم العيني، أو دعم الفائدة من البنك المركزي، وخلافه، ولن تسمح بتسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه، أو التربح من هذه الوحدات عن طريق بيعها أو تأجيرها، مشيرا إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى يتضمن عقوبات واضحة في هذا الشأن، تتمثل في سحب الوحدة والغرامة والحبس، وهناك تعليمات لجميع مسؤولي الإسكان الاجتماعي بمواصلة الحملات في كل المدن الجديدة والمحافظات.

من جانبه أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، استكمال حملات الضبطية القضائية لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعي المخالفة بالمدينة، مشيراً إلى أن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة لضبط الوحدات المخالفة بعدة مناطق بالمدينة بالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن الحملة أسفرت عن ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين، حيث تمثلت المخالفات، على سبيل المثال لا الحصر في العثور على وحدات سكنية تم تحويلها لورش نجارة ومشغل تطريز وأخرى لمصانع تصنيع كمامات بجانب حالات بيع لأشخاص غير مصريين، مؤكداً أنه جارٍ استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، والتي تصل العقوبة بموجبه إلى الحبس أو الغرامة أو سحب الوحدة.

وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة التزام ساكني مشروع الإسكان الاجتماعي بالقوانين المنظمة وعدم البيع أو التأجير أو تغيير نشاط الوحدات، مضيفاً أن الدولة قد دعمت المشروع من أجل محدودي الدخل، ووضعت اللوائح المنظمة للتأكد من حصول المستحقين على وحداته.

وفي سياق متصل، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن لجنة الضبطية القضائية بالتنسيق مع شرطة التعمير قامت بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الياسمين بالحي الخامس، وذلك تحت إشراف المهندس منصور ناجي، نائب رئيس الجهاز للتنمية.

Advertisements

وأشار «مندور» إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لإلغاء تخصيص الوحدات المخالفة، وكذا استكمال الحملات بمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة.