شكرا لقرائتكم خبر عن فى رابع أيام خفض وزن الرغيف.. غرفة مركزية و7 فرق متابعة بـ«تموين الإسكندرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم الرابع لتطبيق تعديلات منظومة الخبز وخفض وزن الرغيف، تابع محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، اليوم الجمعة أعمال فرق العمل التموينية من خلال إدارة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتى استمرت حتى نهاية عمل المخابز، حيث تشكلت 7 فرق عمل بكافة الإدارات التموينية تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية.

وخلال الجولة، تابع «سعدالله»، أعمال المخابز البلدية المدعمة خلال فترة عملها لتطبيق تطوير منظومة الخبز والتي تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز وتوفيره بالكميات المناسبة للمواطنين، حيث شملت الحملات جميع الإدارات التموينية بالإسكندرية بقيادة مديرى الإدارات الفرعية وأطقم العمل التابعة لهم، وجرى بالتفتيش على وزن رغيف الخبز والتأكد من الالتزام بوزن ٩٠ جرام الرغيف حفاظا على حقوق المواطنين.

وتم التأكد من انتظام العمل بجميع المخابز والالتزام بالوزن القانونى والمواصفات الفنية لرغيف الخبز، كما تم رصد بعض المخالفات المحدودة والتى تم اتخاذ اللازم نحوها طبقا للتوجيهات الوزارية المنظمة لهذا الشأن .