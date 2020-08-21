شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأسقفية» يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة لحل أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال أفريقيا، زملائه رؤساء الأساقفة وأعضاء اتحاد الكنائس الأنجليكانية لتخصيص وقت للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة بعد تعثر المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال حنا، في رسالته التي كشفت الكنيسة الأسقفية بمصر تفاصيلها اليوم، إن تمسك الجانب الإثيوبي بوجهة نظره في قضية سد النهضة قد يعرض مصر والسودان لخطر الجفاف والفقر المائي ومن ثم المجاعات إذا ما استمرت إثيوبيا في سياسة ملأ خزان السد بهذه السرعة

وأضاف في رسالته: «صلوا للدول الثلاث والاتحاد الإفريقي لإيجاد حل، فالمفاوضات ليست سهلة».

وكان الدكتور منير حنا قد بعث مع رؤساء أساقفة إفريقيا رسالة جماعية للاتحاد الإفريقي يونيو الماضي عبر فيها عن أمله في التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة وقد رد الاتحاد الإفريقي على هذا الخطاب مؤكدًا أن كافة الأطراف قد وافقوا على وساطة الاتحاد من أجل الوصول إلى حل يرضى جميع أطراف النزاع الحالي.

من جانبه، شدد الاتحاد الإفريقي في رده على أهمية استمرار الأفراد والمؤسسات والدول على أداء دورهم في الحفاظ على سلام واستقرار القارة، وأن الاتحاد يعتمد على دعم مجلس الكنائس الأسقفية الأنجليكانية والمؤسسات الدينية المماثلة لبناء روح التضامن بين المواطنين خاصة لمواجهه جائحة كوفيد 19.

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