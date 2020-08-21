شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا ترحب بمبادرة وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة، ببياني حكومة الوفاق في طرابلس ورئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن وقف إطلاق النار في البلاد.
وأعربت الخارجية الإيطالية فى بيان عن أملها فى أن تشهد التطورات الأخيرة الناتجة عن بيانى المجلس الرئاسى ومجلس النواب بشأن استئناف إنتاج النفط في ليبيا تنفيذًا ملموسًا على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة الناتجة عن بياني المجلس الرئاسي ومجلس النواب خطوة جريئة ومهمة نحو استقرار ليبيا .
وفي وقت سابق اليوم، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار. تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية.
وأكد عقيلة صالح، فى بيان، على أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أى تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهى بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".
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