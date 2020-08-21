شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا".. المساجد تؤذن آخر أذان نوازل لصلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت مساجد مصر أذان ظهر اليوم الجمعة، بآخر أذان نوازل منذ قرار غلق المساجد، حيث من المقرر أن تؤذن مساجد مصر يوم الجمعة المقبل 28 أغسطس صلاة ظهر الجمعة بالصيغة الطبيعية للأذان بدلا من صيغة أذان النوازل، حيث ستفتح المساجد الكبرى والجامعة أبوابها للمصلين لأداء صلاة الجمعة وفقا لقرار لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

وأذان النوازل نصه:-

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله.

ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.

ألا صلوا في رحالكم ظهرا.

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الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

وبدأت وزارة الأوقاف استعداداتها لفتح المساجد الكبرى والجامعة أمام المصلين لصلاة الجمعة المقبل، حيث وجهت جميع المديريات بإعداد قائمة بالمساجد الكبرى والجامعة والتى بها إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه.

وأكدت الوزارة على أن العاملين مسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

ومن المقرر أن تنقل وزارة الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم من مسجد النور فى القاهرة بعدد محدود من المصلين العاملين فى الوزارة، فيما تؤذن المساجد بأذان النوازل لآخر مرة منذ غلق المساجد.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء ، في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع، والتى كان من بينها عودة فتح المساجد لصلاة الجمعة بدءًا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجارى بالضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف.