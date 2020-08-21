شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365 لانطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة قدمتها الزميلة شروق وجدى، حول انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات المقرر غد السبت.

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ويبدأ 149685 طالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 غدا السبت ،فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات ، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.

وأعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، السيد عطا أن قبول طلاب الشعبة العملية فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى سيكون بنسبة محددة بواقع 25 % من شعبة العلمى علوم وبنسبة 75% لطلاب الشعبة الهندسية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .